شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يطيح بـ«فافر» بعد الهزيمة المذلة أمام شتوتجارت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إنه أقال المدرب لوسيان فافر، اليوم الأحد، بعد الخسارة المذلة 5-1 أمام ضيفه شتوتجارت الوافد الجديد، أمس السبت.

وتم اعتبار المدرب السويسري، الذي تولى تدريب دورتموند بعد رحيله عن نيس الفرنسي في 2018، إنه المرشح المثالي لكسر هيمنة بايرن ميونيخ على لقب الدوري المحلي.

لكن في خلال عامين ونصف العام فشل دورتموند في الفوز بلقب الدوري أو الكأس وكانت الهزيمة أمس السبت هي الأكبر منذ توليه المسؤولية.

وقال هانز-يواخيم فاتسكه رئيس دورتموند في بيان: «نحن ممتنون للوسيان فافر تجاه العمل الذي قام به على مدار آخر عامين ونصف العام حيث قاد الفريق للمركز الثاني في الدوري مرتين. لوسيان فافر فوق أي شكوك كمحترف وإنسان».

واشتهر «فافر»، الذي سبق له تدريب هيرتا برلين وبروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني، باسم «الدماغ» بسبب خططه.

وقدم الفريق أداء مذهلا معه في النصف الأول من موسم 2018-2019 وتصدر دورتموند المسابقة قبل الانهيار بعد العطلة الشتوية ليذهب اللقب إلى ميونيخ.

وفشل دورتموند في منافسة بايرن على اللقب المحلي في الموسم الماضي أيضا.

وكان عقد «فافر» المستمر لثلاثة أعوام سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وفشل دورتموند في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات في الدوري وتراجع إلى المركز الخامس لكن الفريق تأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وسيتولى إيدن ترزيتش المدرب المساعد، الذي سبق له العمل كمساعد مدرب في وست هام يونايتد وبيشكتاش التركي، المسؤولية حتى نهاية الموسم الحالي.

وأضاف مايكل تسورك المدير الرياضي لدورتموند: «إنها خطوة صعبة جدا. لكننا نؤمن أنه كان يجب علينا التدخل بسبب الأوضاع السلبية مؤخرا».