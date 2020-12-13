شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثامبتون يفوز على شيفيلد بثلاثية ويصعد للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح ساوثامبتون في الفوز على ضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في ملعب سانت ماري، بالجولة 12 من الدوري الإنجليزي.
وسجّل تشي آدامز، وستيوارت أرمسترونج، وناثان ريدموند ثلاثية القديسين في الدقائق 34، و62، و83.
ورفع ساوثامبتون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز 20 –الأخير- دون أي انتصار بعد خوض 12 مباراة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
121,089
-
تعافي
104,710
-
وفيات
6,898
كانت هذه تفاصيل خبر ساوثامبتون يفوز على شيفيلد بثلاثية ويصعد للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.