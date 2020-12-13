شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يسقط كالياري ويصعد لوصافة الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح إنتر ميلان في قلب تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1 على مضيفه كالياري في الجولة 11 اليوم الأحد.
وظل إنتر متأخرا في النتيجة حتى الدقيقة 77 حين أدرك لاعب وسطه نيكولو باريلا التعادل في ملعب ساردينيا أرينا.
وبذلك يعود إنتر لسكة الانتصارات بعد تعادل مخيب يوم الأربعاء ضد شاختار دونتسك الأوكراني كلفه الوداع المبكر لدوري أبطال أوروبا.
وارتقى إنتر لوصافة الدوري مجددا رافعا رصيده إلى 24 نقطة وضيق الفارق مع المتصدر ميلان إلى نقطتين، ويلعب الأخير ضد ضيفه بارما مساء الأحد.
بينما ظل كالياري في المركز 12 وتوقف رصيده عند 12 نقطة.
ويستضيف إنتر فريق نابولي في مواجهة قوية يوم الأربعاء.
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