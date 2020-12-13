شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثهامبتون يفوز على شيفيلد بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز ساوثهامبتون على ضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأحد ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميير ليج».

وعلى ملعب سينت ماري جاءت أهداف أصحاب الأرض بواسطة تشي آدمز في الدقيقة (34)، وستيوارت أرمسترونج في الدقيقة (62)، وناتان ريدموند في الدقيقة (83).

وبهذه النتيجة، ارتقى ساوثهامبتون مؤقتا للمركز الثالث بإجمالي 23 نقطة، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب.