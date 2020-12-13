شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثهامبتون يفوز على شيفيلد بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز ساوثهامبتون على ضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأحد ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميير ليج».
وعلى ملعب سينت ماري جاءت أهداف أصحاب الأرض بواسطة تشي آدمز في الدقيقة (34)، وستيوارت أرمسترونج في الدقيقة (62)، وناتان ريدموند في الدقيقة (83).
وبهذه النتيجة، ارتقى ساوثهامبتون مؤقتا للمركز الثالث بإجمالي 23 نقطة، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
121,089
-
تعافي
104,710
-
وفيات
6,898
كانت هذه تفاصيل خبر ساوثهامبتون يفوز على شيفيلد بثلاثية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.