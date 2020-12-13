شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري القطري: السد يتخطى الغرافة برباعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020 تخطى نادي السد منافسه ​الغرافة​ بنتيجة 4 - 1 على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل ضمن مباريات الجولة التاسعة من ​الدوري القطري​.

وسجل أهداف السد كل من خوخي بوعلام د 5 وسانتي كازورلا د 63 وأكرم عفيف د84 وبغداد بونجاح د90 بينما أحرز هدف الغرافة الوحيد جاتشول كو في الدقيقة 75. وبهذه النتيجة رفع السد رصيده إلى 25 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري القطري وتجمد رصيد الغرافة عند 18 نقطة في المركز الثاني لجدول الترتيب.

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