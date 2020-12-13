شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الليغا: ريال بيتيس يخطف تعادلاً مثيراً امام فياريال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الجولة الـ 13 من ​الدوري الاسباني لكرة القدم​، خطف فريق ​ريال بيتيس​ تعادلاً مثيراً في المباراة التي جمعته امام ​فياريال​ في عقر داره.

تمكن فريق الضيوف من افتتاح التسجيل باكراً وتحديداً في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب باو توريس بعد تمريرة حاسمة من زميله دانييال باريخو، لتشتعل اجواء اللقاء تدريجياً حيث فرض فريق ريال بيتيس سيطرته على الكرة لحين تمكن اللاعب ايتور رويبال من احرز هدف التعادل في الدقيقة 50، ليمنح فريقه نقطة ثمينة في ترتيب الدوري الاسباني.

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