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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اصابة جوتا تبعده عن ليفربول لفترة طويلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020
أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي مدة غياب الدولي البرتغالي جوتا بعد إصابته في مباراة ميتلاند الأخيرة في دوري الابطال.
ويغيب جوتا بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام ميتلاند وكان الإعلان من خلال مدربه كلوب الذي أكد أنه يعاني من إصابة في الركبة.
واكدت التقارير الصحفية أن كلوب أعلن غياب اللاعب الدولي البرتغالي لفترة تتراوح من بين 6 إلى 8 أسابيع لكنه لا يحتاج لتدخل جراحي.
يذكر ان جوتا هذا الموسم شارك مع ليفربول في 17 مباراة وسجل 9 أهداف.
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