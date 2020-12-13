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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شالكه يفشل بتحقيق الفوز للمرة الـ 27 بالدوري الالماني بعد تعادل مرّ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020
فشل شالكه بتحقيق الإنتصار للمباراة السابعة والعشرين توالياً في الدوري الالماني لكرة القدم بعدما إنقاد إلى تعادل قاتل في معقل مضيفه أوغسبورغ 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب إمبولس أرينا ضمن منافسات الجولة الحادية عشر.
وإفتتح سوات سيردار التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 32 بهدف عن طريق الخطأ في مرماه ونجح أوغسبورغ بالحفاظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني قلب الضيوف الطاولة على أوغسبورغ بثنائية حملت توقيع بينيتو رامان (52) ونسيم بوجلاب (61) قبل أن يخطف أوغسبورغ تعادل قاتل في الدقيقة 90+4 بهدف ماركو ريشتر.
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