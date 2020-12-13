ساوثهامبتون يقسو على شيفيلد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل ساوثهامبتون تقدمه نحو مراكز المقدمة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 3 -0 على ضيفه شيفيلد يونايتد أمس في المرحلة الـ12 للمسابقة.

وارتفع رصيد ساوثهامبتون، الذي حقق فوزه الخامس في مبارياته السبع الأخيرة بالبطولة، إلى 23 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد شيفيلد، الذي واصل بدايته الكارثية في المسابقة هذا الموسم، عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، علما بأنه الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في البطولة خلال الموسم الحالي حتى الآن.

افتتح تشي آدامز التسجيل لساوثهامبتون في الدقيقة الـ34، فيما تكفل زميلاه ستيوارت أرمسترونج وناثان ريدموند بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ62 والـ83.