شكرا لقرائتكم خبر سرقة منزل باولو روسي أثناء تشييع جثمانه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت عملية سطو على منزل أسطورة كرة القدم الإيطالي الراحل باولو روسي في يوم تشييع جثمانه، بحسب تقارير لوسائل إعلام إيطالية.

وتردد أن اللصوص اقتحموا منزل العائلة في بوسيني على مشارف اريزو في توسكاني، بحسب وكالة أنباء «أنسا» وصحيفة «كوريري ديلا سيرا» ووسائل إعلام أخرى، مشيرة إلى أن التحقيقات انطلقت بشأن هذه الواقعة.

وذكرت وكالة أنباء «أنسا» أن الحادث اكتشف بواسطة أحد الموظفين التابعين للعائلة، فيما اكتشفت زوجة روسي حدوث عملية نهب في غرف المنزل لدى وصولها، وبحسب تقارير صحفية اختفت مجوهرات وساعة يد.

وتوفى روسي صباح الخميس الماضي عن عمر ناهز 64 عاما بعد أن قاد منتخب إيطاليا للتتويج بلقب كأس العالم 1982.

وجرت مراسم تشييع الأسطورة الإيطالي في كاتدرائية في مدينة فيتشينزا بشمال إيطاليا أمس الأول وبثت مراسم الجنازة عبر شاشات التلفاز.