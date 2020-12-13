شكرا لقرائتكم خبر أخطاء هندي تعزز رغبة الأهلي بمدافع أجنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت مباراة الأهلي أمام النصر أمس الأول في الجولة الثامنة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الأهلي 2 - 1، رغبة الجهاز الفني بقيادة الصربي فلادان ميلويفتش، وكذلك مجلس الإدارة في ضرورة التعاقد مع مدافع أجنبي مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقررة في يناير المقبل، وذلك في محاولة للحد من الأخطاء الدفاعية المتكررة والقاتلة التي ظل يتركبها دفاع الفريق، نظرا لقلة خبرة بعض عناصره، خاصة المدافع الشاب عبدالباسط هندي الذي تسبب في ارتكاب 3 ضربات جزاء في الجولات الماضية، بينها ضربة جزاء في مباراة أمس الأول، تقدم لها المغربي عبدالرزاق حمدالله، وتصدى لها بنجاح حارس المرمى محمد العويس، كما تسبب المدافع نفسه في هدف النصر الوحيد الذي سجله أيمن يحيى.

وعلى الرغم من عودة الأهلي لاحتلال المركز الثاني بنهاية مباريات الجولة الثامنة خلف الهلال، إلا أنه دفع ثمن أخطاء الدفاع بفقدان نتائج مباريات كانت في متناول يده، من بينها مباراته أمام ضمك التي خسرها بنتيجة 3 - 4 بعدما كان متقدما بفارق هدفين.

وحقق الأهلي الفوز 5 مرات من أصل 8 مباريات خاضها في الجولات الماضية، فيما تعادل مرة واحدة وخسر مرتين، جامعا 16 نقطة.

وفي مباراة النصر أمس الأول، تقمص المحترف المغربي إدريس فتوحي دور البطولة بقيادته الفريق إلى الفوز، حيث تكفل بتسجيل هدفي فريقه من ضربتين ثابتتين، معوضا بذلك غياب الهداف السوري عمر السومة عن المواجهة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وسجل فتوحي الهدف الأول من ضربة حرة مباشرة عند الدقيقة 38، فيما أضاف هدفه الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 89.