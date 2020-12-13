البحرين تدعم الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، سلمان آل خليفة أمس، ملف المملكة العربية السعودية الخاص بتنظيم نهائيات كأس آسيا 2027، وذلك خلال استقبال رئيس الاتحاد الآسيوي في العاصمة البحرينية، وفد الاتحاد السعودي برئاسة رئيس الاتحاد ياسر المسحل الذي سلمه الملف.

وترأس المسحل وفدا كبيرا إلى المنامة ضم نائبه خالد الثبيتي، والأمين العام إبراهيم القاسم، والرئيس السابق للاتحاد السعودي أحمد عيد، وعددا من نجوم الأخضر الذين ساهموا في إحراز بطولتي كأس آسيا 1984 و1988 وهم: أحمد جميل، وشايع النفيسة، وصالح النعيمة، وصالح خليفة، وماجد عبدالله، ومحمد عبدالجواد.

وأعلن سلمان آل خليفة عن تقديره لحرص الاتحاد السعودي على التقدم بطلب استضافة النهائيات الآسيوية للمرة الأولى ومنافسته اتحادات قطر وإيران والهند وأوزبكستان على الاستضافة، عادا تنافس 5 اتحادات على الاستضافة، تأكيدا لمكانة البطولة واعترافا بجاذبيتها.

كما أبدى آل خليفة ثقته في أن تسابق الاتحادات الوطنية على استضافة بطولة كأس آسيا ستكون له انعكاسات كبيرة على صعيد إعلاء قيمة البطولة ومكانتها.

على الصعيد نفسه، أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم عن دعمه ملف السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027، بعد أن استعرض وفد الاتحاد السعودي خلال اللقاء ملف ترشح المملكة العربية السعودية للاستضافة، والذي سيتم تقديمه تحت شعار (معا لمستقبل آسيا)، خلال الاستقبال الذي نظمه الاتحاد البحريني للوفد السعودي، وسط حضور عدد من النجوم الدوليين السابقين في منتخب البحرين.

وأكد الاتحاد البحريني مساندته للملف السعودي، مشيدا بما جاء فيه، مؤكدا أنه ضم كل مقومات النجاح لاحتضان أكبر بطولة للمنتخبات على مستوى القارة، متمنيا من الاتحادات الأخرى بمنطقة غرب آسيا دعم الملف السعودي.

وقال رئيس الاتحاد البحريني علي بن خليفة «دعمنا الكامل للملف السعودي لاستضافة الحدث القاري يأتي إيمانا منا في البحرين بالدور البارز للاتحاد السعودي لكرة القدم في دعم مسيرة التطور للكرة الآسيوية، علاوة على ما تمتلكه المملكة العربية السعودية من مقومات كبيرة لنجاح البطولة الآسيوية التي ستحقق من خلالها نجاحات غير مسبوقة للنهائيات».