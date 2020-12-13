«الإعلام الرياضي» ينظم برنامجا عن الراليات والفورمولا

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وأوضح الاتحاد أن البرنامج يتكون من مرحلتين، الأولى برنامج تعريفي شامل عن الراليات وسباقات الفورمولا بشكل عام من الناحية التنظيمية والإعلامية، ومن خلالها سيتم ترشيح أبرز المتفاعلين للمشاركة في المرحلة الثانية، وهي عبارة عن برنامج تدريبي مكثف عن فنون التغطية الإعلامية لهذه الرياضات، وتطبيقات عملية للعمل الصحفي في سباقات الفورمولا إي التي تستضيفها المملكة في فبراير المقبل بالدرعية.وينظم الاتحاد البرنامج تزامنا مع اقتراب استضافة المملكة لعدد من المنافسات الخاصة بالفورمولا، ابتداء من مطلع 2021، إضافة لكونه ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المخصصة للتغطيات الإعلامية بالرياضات المختلفة، التي تهدف إلى تطوير الإعلاميين الرياضيين في التغطية الإعلامية للألعاب المختلفة.وخصص الاتحاد الرابط التالي للتسجيل: https://ssmfksa.com/courses
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