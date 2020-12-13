شكرا لقرائتكم إصابة مدير منتخب مصر للشباب بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض عادل محفوظ مدير منتخب مصر للشباب مواليد 2001 للإصابة بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة كورونا أثبتت إيجابية العينة على أن يجري مسحة ثانية يوم الثلاثاء المقبل بعد تحسن حالته الصحية مؤخراً و إجراء أشعة على الصدر ، فيما يختتم منتخب مصر تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين غداً تدريباته استعدادا لمواجهة ليبيا غدا في بطولة شمال افريقيا المؤهلة لأمم افريقيا ٢٠٢١ في موريتانيا ، واستقر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، على طريقة اللعب التي سيخوض بها الفريق مباراته أمام نظيره الليبى في افتتاح تصفيات امم افريقيا للشباب موريتانيا 2021 والمحدد لها الثلاثاء المقبل في تونس.

واتفق الجهاز الفني على الاعتماد على طريقة 4-3-2-1 ، كما استقر الجهاز الفني على التشكيل الذى سيخوض به اللقاء ويضم حمزة علاء فى حراسة المرمى ، وحسام عبد المجيد وعبد الرحمن العشرى وأحمد عيد ومحمد اشرف في الدفاع، وعربى بدر وزياد محمد ومحمود عبد المحسن وحسام اشرف وابراهيم عادل في الوسط ، وأسامة فيصل في الهجوم.

وتضم بعثة شباب الفراعة كلاً من، الجهازي الفني (عادل محفوظ مدير المنتخب و ربيع ياسين مديرا فنيا - عبد الستار صبري مدرب عام - أحمد فاروق مدرب - محمد رزيقة مدرب حراس المرمى - حازم عامر مخطط أحمال).

الجهاز الطبي (وليد منظور طبيب المنتخب - هشام عبد العزيز إخصائي علاج طبيعى) ووليد ماهر، المنسق الإعلامي للمنتخب، وعلاء سعيد مدير المهمات.

اللاعبون:

حراسة المرمى: حمزة علاء- السيد عطية - محمد جمال.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - حازم هاني - عبد الرحمن العشري - محمد المغربي- محمد أشرف - ياسين مرعي - أحمد عيد - مصطفى أشرف - محمود صابر محترف بالنجم الساحلي التونسي وينضم من العاصمة التونسية.

خط الوسط: زياد كمال - محمود جهاد - عربي بدر - رشاد المتولي - محمود عبد المحسن - زياد فرج - عبد الغني محمد - كريم محمد - أحمد نبيل "كوكا" - يوسف حسن - إبراهيم عادل.

الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل - أحمد شريف.

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 الي 28 ديسمبر 2020، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخبنا الوطني لنظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، في تمام الساعة 2 عصرًا، بافتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس".