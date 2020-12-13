شكرا لقرائتكم محمد شريف وكهربا يقودان هجوم الأهلي ضد مصر المقاصة .. وطاهر أساسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة مصر المقاصة المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد الأهلي بالسلام في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز ، ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول _حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر ومحمد شريف

ويستهل الأهلي الليلة رحلة الدفاع عن بطولته المُفضّلة الدوري العام حينما يواجه المقاصة بإستاد الأهلي في السلام ضمن منافسات الجولة الإولى من النسخة 62 لبطولة الدوري الممتاز التى حصدها الأهلي 42 مرة ويتطلع لمواصلة الأرقام القياسية بالحفاظ على اللقب المحلي ، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحاً بالثلاثية التاريخية للموسم الماضي بعدما توّج بالدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك ثم كأس مصر .

ويرغب الأهلي في تحقيق بداية قوية في مباراة المقاصة الليلة وحصد النقاط الثلاثة وأن كان هذا سيكون صعباً في ظل المنافسة الشرسة والمتوقعة من جانب الفريق الفيومي الذي دائماً ما يُقدّم مباريات كبيرة وقوية أمام الأهلي تحت قيادة مدربه المُخضرم إيهاب جلال وفي ظل إمتلاك المقاصة عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات الطويلة والقدرات الفنية العالية.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة دون أكثر من لاعب للأصابة يأتي في مقدمتهم النيجيري جونيور أجاي وحسن الشحات ومروان محسن لكن هذا لا يمنع أن المارد الأحمر يضم بين صفوفه أخرين جاهزين لضربة البداية المحلية وفي مقدمتهم ، محمد مجدي قفشة ، آليو ديانج ، عمرو السولية ، على معلول ، ياسر أبراهيم ، بدر بانون ، طاهر محمد طاهر ، ناصر ماهر ، صلاح محسن ، حمدي فتحي ، محمد هاني والحارس المُتميّز محمد الشناوي.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مُكثفة من جانب بيتسو موسيماني مع لاعبيه تحدث خلالها عن أهمية الفزوز بضربة البداية وإغلاق "صفحة" الإحتفالات حيث قال المدير الفني للاعبيه أن الجمهور ينسى سريعاً الإنتصارات والبطولات لذا لابد أن يُحافظ الفريق على تركيزه وحماسه من أجل حصد مزيداً من البطولات المحلية والقارية.