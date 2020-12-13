شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن: إيهاب جلال يبدأ بالمفاجآت ويحب المجازفة أمام الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عادل عبد الرحمن نجم الاهلى السابق، أن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق مصر المقاصة يبدأ بعمل المفاجات ويحب المجازفة والمخاطرة أمام الفرق والاندية الكبيرة وبخاصة الاهلى .

وأضاف فى الاستديو التحليلي لمباراة الأهلى ومصر المقاصة على قناة النادى الاهلى ، جلال سيلعب فى الغالب بطرية 4-1-4-1، وينتظر طريقة الاهلى ورد فعله منذ بداية المواجهة .

ويري عبد الرحمن أن هدف مبكر سيكون سببا فى فوز الاهلى وأن يخرج بالمباراة إلى بر الامان بدلا من الضغط المتزايد طوال المواجهة مضيفا قوة الاهلى فى تسليم الاجيال الراية

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة مصر المقاصة المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد الأهلي بالسلام في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز ، ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول _حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر ومحمد شريف

ويستهل الأهلي الليلة رحلة الدفاع عن بطولته المُفضّلة الدوري العام حينما يواجه المقاصة بإستاد الأهلي في السلام ضمن منافسات الجولة الإولى من النسخة 62 لبطولة الدوري الممتاز التى حصدها الأهلي 42 مرة ويتطلع لمواصلة الأرقام القياسية بالحفاظ على اللقب المحلي ، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحاً بالثلاثية التاريخية للموسم الماضي بعدما توّج بالدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك ثم كأس مصر .