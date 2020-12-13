شكرا لقرائتكم المصري ضد الإسماعيلي .. التعادل السلبي يحسم ديربي القناة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل المصرى مع الإسماعيلى، بدون أهداف، فى المباراة التى جمعت الفريقان اليوم، الأحد، على ستاد برج العرب، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ليكتفى الفريقان بنقطة وحيدة فى أولى المباريات حيث انتهى ديربى القنال بالتعادل السلبى.

ودخل المصرى المواجهة بتشكيل يضم كلاً من:"أحمد مسعود فى حراسة المرمى، أحمد شوشة، حسن علي، عمرو موسي، كريم العراقي فى خط الدفاع، فريد شوقي، اسلام عطية، عمر كمال، مصطفي سلطان، محمد عنتر فى خط الوسط، أوستن أموتو فى خط الهجوم".

فيما دخل الإسماعيلى، المباراة، بتشكيل مكون من:"محمد فوزى فى حراسة المرمى، محمود البدرى، محمد هاشم، مروان الصحراوى، محمد بيومى فى خط الدفاع، عماد حمدى ومحمود دونجا وأمامهما أرى بابل ومحمد عادل وأحمد مدبولى فى خط الوسط، فخر الدين بن يوسف فى خط الهجوم".

جاءت البداية بسجال بين الفريقان فى أول ربع ساعة، حيث مرر محمد عنتر، صانع ألعاب المصرى فى الدقائق الأولى، كرة عرضية شتتها دفاع الإسماعيلى بنجاح ورد الدراويش بتسديدة لعماد حمدى جاءت بعيدة عن مرمى المصرى، وسط سجال بين الفريقان مع سيطرة ملحوظة للمصرى لتمر أول ربع ساعة بالتعادل السلبى بينهما.

وقام الإسماعيلى بمحاولات هجومية على استحياء لخطف الهدف الأول وسط انحصار الكرة بعد ذلك فى وسط الملعب، ليمر 30 دقيقة بالتعادل السلبى بينهما، ثم عاد المصرى إلى نشاطه من أجل خطف هدف التقدم وسط التحامات بدنية قوية بين الفريقان، فى الدقائق الأخيرة من عمر هذا الشوط مع احتساب الحكم لدقيقة واحدة وقت بدل ضائع والتى شهدت اختراق محمد عنتر لمنطقة جزاء الإسماعيلى مع تمريرة كرة عرضية أرضية ولكن لم ينجح أموتو فى اللحاق بها ليستقبلها بعد ذلك هجوم المصرى بتسديدة خارج شباك الإسماعيلى لينتهى هذا الشوط بالتعادل السلبى مع استحواذ أكبر للمصرى على حساب الإسماعيلى.

وفى الشوط الثانى، جاءت الأحداث داخل المستطيل الأخضر أفضل من الشوط الأول من الناحية الفنية وسط اعتماد لاعبى المصرى على التسديدات وسط سجال على الكرة بعد ذلك من جانب الفريقان، وثم تعرض على ماهر المدير الفنى للمصرى للطرد بعد اعتراضه على سقوط محمد فوزى حارس الإسماعيلى، وكاد أن يخطف البديل شكرى نجيب الهدف الأول للإسماعيلى حيث تصدى أحمد مسعود حارس المصرى لتسديدته التى جاءت من داخل منطقة الجزاء، وسط محاولات قوية بعد ذلك للمصرى بضغط كبير على مرمى الدراويش بحثًا عن الهدف الأول وأهدر محمد جابر فرصة خطف الهدف للفريق البورسعيدى فى الدقيقة 90 بعد استلامه الكرة داخل منطقة الجزاء بشكل خاطئ لتأتى تصويبته بعيدة عن مرمى الدراويش.

واحتسب الحكم، 4 دقائق وقت بدل ضائع، وسط هجمات متبادلة سريعة من جانب الفريقان، بحثًا عن خطف هدف الفوز، ودفع جهاز المصرى فى الدقيقة الأخيرة بأحمد جمعة بدلا من عنتر ثم أطلق الحكم صافرته بنهاية المباراة بالتعادل السلبى الأول فى هذا الموسم.