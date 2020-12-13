شكرا لقرائتكم شريف عبد المنعم : الدورى البطولة المحببة للأهلى والصفقات الجديدة مميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري شريف عبد المنعم, لاعب الاهلى السابق أن بطولة الدورى العام المصري تعتبر البطولة المحببة للنادى الأهلى مضيفا حصدت 8 بطولات للمسابقة المحلية كلاعب ومنها السهل ومنها الصعب جدا بمواجهات فاصلة.,

وأضاف فى الاستديو التحليلي لمباراة الأهلى ومصر المقاصة على قناة النادى الاهلى : "بطولة الدورى مش بتقدر تبعد عن دولاب بطولات النادى الاهلى والأحمر الأكثر فوزا من جميع الاندية المصرية بالبطولة بأرقام كبيرة جدا حيث يسعى لحصد النجمة رم 43 من البطولة

وتابع فى حديثه قائلا صفقات الاهلى مميزة هذا الموسم وستساعد الفريق فى حصد البطولات بعدما خطفنا 3 نجوم وعاد 5 من ابنائنا المعارين وكان لا بد من اعارة الخماسي لزيادة خبراتهم ووجود أكثر من لاعب فى نفس المركز يزيد المنافسة بينهم

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة مصر المقاصة المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد الأهلي بالسلام في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز ، ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول _حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر ومحمد شريف

ويستهل الأهلي الليلة رحلة الدفاع عن بطولته المُفضّلة الدوري العام حينما يواجه المقاصة بإستاد الأهلي في السلام ضمن منافسات الجولة الإولى من النسخة 62 لبطولة الدوري الممتاز التى حصدها الأهلي 42 مرة ويتطلع لمواصلة الأرقام القياسية بالحفاظ على اللقب المحلي ، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحاً بالثلاثية التاريخية للموسم الماضي بعدما توّج بالدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك ثم كأس مصر .