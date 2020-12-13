شيكابالا يهاجم مرتضى منصور بعد نشره أنباء عن تطاوله على مدير الكرة بالزمالك

قام محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بالرد على المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء الموقوف، بشان تصريحاته حول الكابتن عبد الحليم على مدير الكرة الحالى بالنادى.

ونشر الفهد الأسمر محمودعبد الرازق شيكابالا صورة له عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الإجتماعى " انستجرام" مع عبدالحليم على مدير الكرة بنادى الزمالك، واضعا تاجا فوق رأس العندليب فى رد قوى ينفى به مزاعم رئيس الزمالك المجمد بشأن قيام الفهد الاسمر بطرد العندليب من غرفة خلع ملابس اللاعبين فى لقاء طلائع الجيش بكأس مصر.حسبما نشر موقع "الجمهورية أون لاين".

وقام رئيس نادى الزمالك الموقوف، بنشر فيديو اليوم قبل أن يقوم بحذفه، أن الفهد الأسمر شيكابالا قام بطرد عبدالحليم على من غرفة خلع الملابس فى لقاء الطلائع الذى خسره الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف ليودع كأس مصر من نصف النهائى.

من جانبه، واصل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب النادى استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر أقامتها الخميس المقبل فى اطار منافسات الأسبوع الثانى من بطولة الدورى العام موسم 2021.

ونجح الزمالك فى تحقق أول انتصار له فى بطولة الدورى العام على نظيره المقاولون العرب فى أفتتاح مسابقة الدورى 2021 بثنائية نظيفة.