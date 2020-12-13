شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الإرهاق "عدو" الأهلي وبدر بانون "لعيّب تقيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عماد متعب نجم الأهلى السابق، بقدرات صفقة الأهلى الجديدة المغربى بدر بانون في خط الدفاع وما سيقدمه في الفترة المقبلة ، وقال متعب خلال تواجده مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تاسم سبورتس: "الإرهاق هو عدو الأهلى في الفترة الحالية ولكن بيعرف ياخد اللى هو عاوزه من المباريات، رغم تفوق الفرق المنافسة له خلال المباريات ولكن خبرات اللاعبين بتحسم المباريات".

وأضاف مهاجم الأهلى السابق: "موسيمانى لسه بيحاول يضع بصمته وبيعتمد على بناء الهجمات من تحت والأهلى لما بيضغط عليه بيعمل مشكلة لذلك حلها موسيمانى بوضع بدر بانون اللى بيجيد اللعب وبناء الهجمات بشكل مميز بجانب أيمن أشرف، خاصة أنه لاعب هادى وواثق من نفسه وعنده إمكانيات كبيرة ومش بيتأثر بالضغط لأنه كابتن الرجاء وعاش كل أنواع الضغط، وإضافة كبيرة للفريق".

من جانبه قال طه إسماعيلى نجم الأهلى السابق: "شىء جيد أن يكون هناك منافسة مع مروان محسن ولكن المشكلة حاليا أن كل الفرص التي يهدرها بتأثر على مسيرة الأهلى، وهذا ما وضعه في مرمى نيران الانتقادات".

وأضاف طه إسماعيل: "محمد شريف لديه قدرات كبيرة جدا ويملك قدرة جيدة في استغلال الفرص وسريع ويلعب بكلتا القدمين وهيكون منافس جيد، وأكثر ميزة أن رجله عارفه الشباك، وبيتحرك في كل الأماكن لإيجاد فرص للتهديف لنفسه وخاصة استغلال الفراغات وراء الظهيرين".

وتابع نجم الأهلى السابق: صلاح محسن هيكون عنده فرصة هو الآخر، لانه لاعب كورة كويس وهى النوعية التي يفضلها موسيمانى مدرب الأهلى، والمنافسة ميزة للأهلى