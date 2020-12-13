شكرا لقرائتكم خبر عن طرد على ماهر المدير الفنى للمصرى من مواجهة الإسماعيلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض على ماهر، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، للطرد أمام الإسماعيلى، فى الدقيقة 80 من عمر المباراة التى تجمع الفريقان حاليًا، على ستاد برج العرب، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ودخل المصرى المواجهة بتشكيل يضم كلاً من:"أحمد مسعود فى حراسة المرمى، أحمد شوشة، حسن علي، عمرو موسي، كريم العراقي فى خط الدفاع، فريد شوقي، اسلام عطية، عمر كمال، مصطفي سلطان، محمد عنتر فى خط الوسط، أوستن أموتو فى خط الهجوم".

فيما دخل الإسماعيلى، المباراة، بتشكيل مكون من:"محمد فوزى فى حراسة المرمى، محمود البدرى، محمد هاشم، مروان الصحراوى، محمد بيومى فى خط الدفاع، عماد حمدى ومحمود دونجا وأمامهما أرى بابل ومحمد عادل وأحمد مدبولى فى خط الوسط، فخر الدين بن يوسف فى خط الهجوم".

جاءت البداية بسجال بين الفريقان فى أول ربع ساعة، حيث مرر محمد عنتر، صانع ألعاب المصرى فى الدقائق الأولى، كرة عرضية شتتها دفاع الإسماعيلى بنجاح ورد الدراويش بتسديدة لعماد حمدى جاءت بعيدة عن مرمى المصرى، وسط سجال بين الفريقان مع سيطرة ملحوظة للمصرى لتمر أول ربع ساعة بالتعادل السلبى بينهما.

وقام الإسماعيلى بمحاولات هجومية على استحياء لخطف الهدف الأول وسط انحصار الكرة بعد ذلك فى وسط الملعب، ليمر 30 دقيقة بالتعادل السلبى بينهما، ثم عاد المصرى إلى نشاطه من أجل خطف هدف التقدم وسط التحامات بدنية قوية بين الفريقان، فى الدقائق الأخيرة من عمر هذا الشوط مع احتساب الحكم لدقيقة واحدة وقت بدل ضائع والتى شهدت اختراق محمد عنتر لمنطقة جزاء الإسماعيلى مع تمريرة كرة عرضية أرضية ولكن لم ينجح أموتو فى اللحاق بها ليستقبلها بعد ذلك هجوم المصرى بتسديدة خارج شباك الإسماعيلى لينتهى هذا الشوط بالتعادل السلبى مع استحواذ أكبر للمصرى على حساب الإسماعيلى وفى الدقيقة 80، اعترض على ماهر، المدير الفنى للمصرى على سقوط محمد فوزى حارس الإسماعيلى، ليقوم الحكم بإشهار البطاقة الحمراء له.