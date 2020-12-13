شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل يُعدد مزايا محمد شريف فى هجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ طه إسماعيل، نجم الأهلى الأسبق، أن مروان محسن سيواجه منافسة قوية من محمد شريف وصلاح محسن على مركز المهاجم في الأهلى الفترة المقبلة، وقال طه إسماعيل خلال تواجده مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تاسم سبورتس: "شىء جيد أن يكون هناك منافسة مع مروان محسن ولكن المشكلة حاليا أن كل الفرص التي يهدرها بتأثر على مسيرة الأهلى، وهذا ما وضعه في مرمى نيران الانتقادات".

وأضاف طه إسماعيل: "محمد شريف لديه قدرات كبيرة جدة وعنده نسبة قوية جدا في استغلال الفرص وسريع ويلعب بكلتا القدمين وهيكون منافس جيد، وأكثر ميزة أن رجله عارفة الشباك، وبيتحرك في كل الأماكن لإيجاد فرص للتهديف لنفسه وخاصة استغلال الفراغات وراء الظهيرين".

وتابع نجم الأهلى الأسبق: "صلاح محسن هيكون عنده فرصة هو الآخر، لأنه لاعب كورة كويس وهى النوعية التي يفضلها موسيمانى مدرب الأهلى، والمنافسة ميزة للأهلى".

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع فريق الاهلى بنظيره مصر المقاصة على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحاً بالثلاثية التاريخية للموسم الماضي بعدما توّج بالدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك ثم كأس مصر.

ويرغب الأهلي في تحقيق بداية قوية في مباراة المقاصة الليلة وحصد النقاط الثلاثة وأن كان هذا سيكون صعباً في ظل المنافسة الشرسة والمتوقعة من جانب الفريق الفيومي الذي دائماً ما يُقدّم مباريات كبيرة وقوية أمام الأهلي تحت قيادة مدربه المُخضرم إيهاب جلال وفي ظل إمتلاك المقاصة عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات الطويلة والقدرات الفنية العالية.

تعاقد الأهلي في 2 أكتوبر الماضي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني (56 سنة) لقيادة الفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر ولعب معه الفريق 10 مباريات في كل المسابقات فاز في 9 منها وتعادل في لقاء وحيد مع بيراميدز في الدوري.