شكرا لقرائتكم خبر عن 59 ثانية من الإثارة قبل صافرة المباراة الأولى للأهلى فى الدورى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على رفع الروح المعنوية للاعبي المارد الأحمر، على طريقتها الخاصة، حيث نشرت مقطع فيديو 59 ثانية شمل الكثير من لقطات الموسم الماضي الذي توج فيه الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، قبل انطلاق صافرة المباراة الأولى اليوم أمام نادي مصر المقاصة على استاد الأهلى والسلام.

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري العام في مستهل رحلة المارد الأحمر للحفاظ على لقبه كبطل للدوري لخمسة مواسم على التوالى.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مُكثفة من جانب بيتسو موسيماني مع لاعبيه تحدث خلالها عن أهمية الفوز بضربة البداية وإغلاق صفحة الاحتفالات، حيث قال المدير الفني للاعبيه إن الجمهور ينسى سريعاً الانتصارات والبطولات لذا لا بد أن يُحافظ الفريق على تركيزه وحماسه من أجل حصد مزيداً من البطولات المحلية والقارية.









في المقابل، يطمح إيهاب جلال لتقديم عرض قوي أمام البطل في ظل قدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي في ظل امتلاك الفريق الفيومي عناصر جيدة وتمتلك خبرات طويلة وهو ما أكده المدير الفني للاعبيه حينما أوضح لهم أنه بأمكانهم الفوز على الاهلي .