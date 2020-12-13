مدرب الإسماعيلي: هدفنا المراكز الأولى.. وتجربة الموسم الماضي لن تتكرر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ريكاردو، مدرب الإسماعيلي، أن هدفه مع الفريق هذا الموسم هو احتلال المراكز المتقدم، وعدم تكرار ما حدث خلال الموسم الماضي.

وسقط فريق الإسماعيلي في فخ التعادل أمام المصري، بدون أهداف، في مستهل مشوار الفريقين في منافسة دوري we المصري.

وقال ريكاردو في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت:" الفريين كانوا بيقاتلوا طوال المباراة، ولدينا مشكلة في أن هناك 5 لاعبين جدد في الفريق لا يزالون في حاجة لمزيد من الوقت للانسجام".

وأضاف، أن التواصل بين اللاعبين لم يكن جيد طوال اللقاء والأمور الفانية والمهارية كانت قليلة مقارنة بالقتال في الملعب.

وتابع:" المسافات كانت بعيدة بين اللاعبين، وسعيد من اللاعبين الجدد لديهم امكانيات بعضهم انضم للفريق متاخرًا".

وأتم:" الأداء سيتحسن مع مرور الوقت، ونلعب على المراكز الأولى وتجرية الموسم الماضي لن تتكرر".