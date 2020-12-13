إيهاب جلال يُعلن تشكيل المقاصة لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.
ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة، في السابعة والنصف مساء غد الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري we المصري.
وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي:
"محمود حمودي - أحمد مودي - عبد الله مجدي - مصطفى شبيطة - عاصم سعيد - مروان حمدي - صلاح عاشور - باولون فوافي - حسني فتحي - عصام صبحي - رجب عمران".
وفي وقت سابق، اختار جلال قائمة مكون من 25 لاعبًا وهم:
" محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد صبيحة وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وعلي محمد علي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وباولن فوافي وعبد الله مجدي ومروان حمدي بجانب ثلاثي الشباب زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ مواليد 2000.
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