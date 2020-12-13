مباشر.. ليفربول 0 - 1 فولهام.. تسديدة صاروخية لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام،نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة ليفربول أمام فولها، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بالتساوي مع توتنهام المتصدر برصيد كل منهما 24 نقطة.

ويتواجد فريق فولهام في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

وتكون تشكيل ليفربول من: أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، فابينيو، جويل ماتيب، أندي روبيرتسون، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، كورتس جونز، محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

تفاصيل المباراة

وشهدت الدقيقة 17 من عمر المباراة توقف اللعب من أجل مراجعة احتمال ركلة جزاء ضد فابينيو مدافع ليفربول.

وقرر الحكم اللجوء لمراجعة حكم الفيديو المساعد ليقرر استكمال اللعب.

وفي الدقيقة 26 سجل فولهام الهدف الأول عن طريق اللاعب بوبي ريد الذي سدد كرة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى ليفربول.

وبعد هدف فولهام الأول، حاول ليفربول ادراك التعادل ليشن العديد من الهجمات، ويعود فولهام للاعتماد على الكرات المرتدة، لتشهد الدقيقة 40 هجمة خطيرة للريدز، بعد عرضية من الجانب الأيمن، لكن ساديو ماني حول الكرة أعلى المرمى بشكل غريب.

وكاد صلاح يسجل هدف التعادل لفريق ليفربول في الدقيقة 44، بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء واستدار لتصبح على الكرة على قدمه اليسري ويسدها بجوار القائم.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد فريق ليفربول ليشكل خطورة على فولهام، ليسدد محمد صلاح كرة صاروخية في الدقيقة 46 لكن الحارس تصدى لها.

وفي الدقيقة 61، حرم حارس فولهام الفريق الضيف من ادراك التعادل بعدما انفرد هندرسون به وسدد الكرة بقدمه اليسرى ليتصدى لها الحارس بكل براعة.

وأجرى المدرب يورجن كلوب تبديلا في الدقيقة 67 بخروج أرنولد ودخول اللاعب ويليمز.