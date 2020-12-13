صلاح يقود تشكيل ليفربول في رحلة لندنية بالدوري الانجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن تشكيل الفريق لمواجهة فولهام التي تقام اليوم الأحد ضمن الجولة الـ12 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" على ستاد كرافن كوتيدج في العاصمة الانجليزية لندن.

ويمتلك ليفربول 24 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، وفي الحالة الفوز سيكون بالصدارة أما فولهام فيحتل المركز الـ17 ولديه سبع نقاط.

وتكون تشكيل ليفربول من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فابينيو، جويل ماتيب، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، كورتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.