بعد معادلة رونالدو.. هدف يفصل صلاح عن هازارد في أسبوع تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستهدف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مواصلة تحقيق أرقامه المميزة بقميص الريدز عندما يحل فريقه ضيفا على فريق فولهام مساء اليوم الأحد بملعب "كرافين كوتاج"، في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم صلاح مستويات رائعة على الأراضي الإنجليزية، حيث سجل 84 هدفا خلال 131 مباراة لعبها في بريميرليج، بينهم هدفين في 13 مباراة مع تشيلسي، ليحفر اسمه بين قائمة أكثر 50 لاعبا تسجيلا للأهداف في المسابقة عبر التاريخ.

وأصبح صاحب الـ28 عامًا على بعد هدف وحيد من معادلة البلجيكي إدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني الحالي، الذي سجل 85 هدفًا في 245 مباراة لعبها في بريميرليج مع تشيلسي على مدار سبعة مواسم منذ عام 2012 حتى 2019.

وإذا نجح نجم ليفربول في زيارة شباك فولهام، سيتساوى أيضا مع الإسباني فيرناندو توريس، مهاجم ليفربول وتشيلسي السابق، والفرنسي لويس ساها، المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وفولهام وإيفرتون ونيوكاسل وتوتنهام وساندرلاند.

ويحتل صلاح المرتبة الـ46 في اللائحة التاريخية لهدافي بريميرليج بعدما عادل أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، التي سجلها عندما كان يلعب في مانشستر يونايتد قبل رحيله إلى ريال مدريد الإسباني عام 2018.

وسجَّل كريستيانو رونالدو 84 هدفا في 196 مباراة لعبها بقميص مانشستر يونايتد خلال ستة مواسم وتحديدًا بين عامي 2003 و2009، حيث احتاج إلى 65 لقاءً أكثر من محمد صلاح للوصول إلى الهدف رقم 84 بأقوى الدوريات في العالم.

وكان محمد صلاح على موعد مع التاريخ على الصعيد الأوروبي أيضًا، خلال تعادل الفريق الأحمر بهدف لمثله مع مضيفه ميتييلاند الدنماركي في الجولة السادسة الأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وبادر صلاح بالتسجيل لليفربول في الثانية 55 من عمر المباراة، ليحرز الفرعون المصري أسرع هدف في مسيرته بدوري الأبطال، كما كان هذا الهدف هو الأسرع لليفربول أيضا في البطولة القارية.

وبهذا الهدف، أصبح "مو" الهداف التاريخي لليفربول في دوري الأبطال، بعدما رفع رصيده التهديفي مع الفريق الإنجليزي الذي انضم لصفوفه في يونيو 2017 قادما من روما الإيطالي، إلى 22 هدفا.

وانفرد صلاح بعرش هدافي ليفربول في دوري الأبطال بعد تجاوز ستيفن جيرارد أسطورة الفريق الأحمر، الذي أحرز 21 هدفا مع الريدز في المسابقة.

كما رفع صلاح عدد أهدافه في مشواره بالبطولة مع جميع الأندية التي دافع عن ألوانها إلى 25 هدفا، بواقع هدفين مع بازل السويسري وهدف مع روما، بالإضافة لأهدافه الـ22 مع ليفربول.

وتساوى صلاح مع عدد من نجوم الساحرة المستديرة في العالم الذين أحرزوا نفس العدد من الأهداف في مشوارهم بالبطولة، مثل الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني الحالي، والنجوم المعتزلين الأرجنتيني هيرنان كريسبو والهولندي روبن فان بيرسي والبرازيلي ماريو جارديل

يُذكر أن محمد صلاح سجل هدفين مع تشيلسي في موسم 2013/14، وأحرز 82 هدفا مع ليفربول، بواقع 32 هدفًا في أول مواسمه 2017/18، 22 هدفًا في 2018/19، 19 في 2019/20، و9 حتى الآن في الموسم الحالي 2020/21.