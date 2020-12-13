إدارة الزمالك تكشف موقف طارق يحيى بعد إحالته للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشفت لجنة إدارة نادي الزمالك في أول مؤتمر صحفي لمسؤولي اللجنة مع الإعلام طريقة عمل لجنة الكرة، وأشار هشام إبراهيم نائب الرئيس في حديثه لأزمة طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين بالنادي.

وكانت إدارة الزمالك قد قامت بتحويل طارق يحيى للتحقيق بسبب ما قاله بقناة نادي الزمالك وهجومه على بيان رسمي صدر من اللجنة.

ووفقاً لما جاء على لسان مسؤولي الزمالك في المؤتمر الصحفي، فإنه سوف يتم اضافة اعضاء من أبناء النادي للجنة الكرة من أجل أن يكون هناك توزيع لمهام كل القطاعات، هناك فريق أول وقطاع ناشئين، وبالتالي يتم تخفيف الضغط والعمل على المجموعة.

وأشارت لجنة الزمالك، أن عملية تطوير قطاع الكرة ستكون مسؤولية أيمن يونس بصفته المدير التنفيذي للجنة الكرة، أما فيما يتعلق بمسؤولية الفريق الأول ستكون مع أشرف قاسم المشرف العام وعبدالحليم علي ومدير الكرة.

وقالت اللجنة أنه لم يتم إصدار أي قرار من مجلس الإدارة عن تشكيل اللجنة، وأنهم في انتظار تصور أيمن يونس.

ومن جانبه قال هشام إبراهيم نائب رئيس الزمالك "طارق يحيى أحد أبناء نادي الزمالك، في قناة نادي الزمالك خلال أحد البرامج قام بالتعليق على أحد البيانات الرسمية، الأمر حاليا في يد لجنة الشؤون القانونية، لا أستطيع التعليق، لكن المشكلة ستحل، فهو من أبناء الزمالك".

واختتم "اللجنة التي تدير نادي الزمالك تسعى للحفاظ على الكيان وفريق الكرة حتى نسلم الراية حسب المتغيرات، نحن على مسافة واحدة من الجميع، ونمد يدنا للجميع من أبناء للزمالك، الانتماء الوحيد للزمالك، لسنا في خصومة مع أي طرف".