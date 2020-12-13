اعتقال لاعب اياكس امستردام بروميس على خلفية عملية طعن

اعتقلت السلطات الهولندية اللاعب الدولي كوينسي بروميس على خلفية عملية طعن في تجمع عائلي في وقت سابق من العام الحالي، بحسب ما أفاد تقرير إخباري محلي الأحد.

وقالت صحيفة “دي تليغراف” الشعبية إن بروميس مهاجم نادي أياكس أمستردام البالغ من العمر 28 عامًا “يشتبه في إرتكابه إعتداء أدى إلى إصابة جسدية خطيرة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث وقع في حفل عائلي في بلدة أبكود ذات المناظر الخلابة خارج أمستردام، في أواخر يوليو.

ولفتت إلى أنه “أصيب أحد الأقارب بجروح خطيرة في الركبة، من بين إصابات أخرى” في الحادث.

ويشتبه في أن بروميس دخل في شجار بعد مشادة مع الأقارب وتدخل أفراد الأسرة الآخرون على الفور، بحسب الصحيفة نفسها، التي أضافت أن أحد أقاربه وجه له اتهامات قبل شهر.

وقال المتحدث بإسم شرطة أمستردام ييلمر جيردس لوكالة فرانس برس إن “رجلًا يبلغ من العمر 28 عامًا إعتقل”، لكنه أمتنع عن إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأضاف المتحدث أن المشتبه به محتجز وسيتخذ قرار بشأن الإفراج عنه بكفالة في وقت لاحق الأحد.

ولم يتسن الاتصال بنادي أياكس للتعليق، لكن شبكة “إن أو إس” قالت إن النادي أكد أن بروميس لم يكن في التدريبات الأحد.

وانضم بروميس المولود في أمستردام والمعروف بسرعته وأسلوبه الفني في اللعب إلى أياكس العام الماضي، قادمًا من إشبيلية الإسباني في صفقة انتقال بلغت قيمتها 15 مليون يورو.

قبل ذلك، لعب بروميس لسبارتاك موسكو الروسي، حيث حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم في روسيا عام 2017. ولعب مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الهولندي في مارس 2014 ضد فرنسا.