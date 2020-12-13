مقتل مدافع جنوب افريقيا ماديشا في حادث سير

أكد اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم اليوم الأحد مقتل مدافع المنتخب الوطني للبلاد موتجيكا ماديشا في حادث سير في جوهانسبرج.

وتوفي ماديشا (25 عامًا) الذي كان برفقة شخص أخر عندما أصدمت سيارتهما بعمود لوحة إعلانات واشتعلت فيها النيران.

وقتل الشخص الآخر أيضًا.

وينتمي ماديشا إلى نادي ماميلودي صنداونز بطل الدوري المحلي ولعب 12 مباراة دولية مع منتخب البلاد الأول. وكانت أخر مشاركة دولية له في تصفيات كأس أمم أفريقيا أمام منتخب ساوتومي وبرينسيب في الشهر الماضي.

وقال داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم في بيان “لم أستوعب بعد ما سمعته. لكنها أخبار رهيبة بالنسبة لكرة القدم”.

وكان مدافع منتخب جنوب أفريقيا ونادي أمازولو السابق أنيلي نجكونجكا (33 عامًا) قتل في حادث سير في 23 نوفمبر الثاني الماضي.