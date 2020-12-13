الامارات | الهولندي فيرشتابين بطلاً لسباق حلبة "مرسى ياس" خاتمة موسم "الفورمولا1"

شكرا لقرائتكم خبر عن الهولندي فيرشتابين بطلاً لسباق حلبة "مرسى ياس" خاتمة موسم "الفورمولا1" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج سائق فريق "ريد بُل" الهولندي ماكس فيرشتابين، بطلاً لسباق "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى" التي أقيمت اليوم على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، وتعد الجولة الختامية في بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى "الفورمولا1".

وحصد فيرشتابين انتصاره الأول على حلبة مرسى ياس، ولثاني في الموسم الحالي، وذلك بعد أداء لافت من السائق الهولندي في سباق "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى"/ استهله فيرشتابين بالانطلاق من المركز الأول، قبل أن يحافظ على الصدارة طيلة مراحل السباق الذي امتد لـ 55 لفة، وقطع خط النهاية بزمن بلغ ساعة و36 دقيقة و28 ثانية و645 جزء من الثانية، بفارق 15.9 ثانية عن سائق فريق "مرسيدس" الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل ثانياً، في ذهب المركز الثالث إلى بطل العالم لسبع مرات وسائق فريق "مرسيدس" البريطاني لويس هاملتون الذي انهى سباقه بفارق 18.4 ثانية عن فيرشتابين المتصدر.

كما وضع فيرشتابين بانتصاره بالسباق، حداً لهيمنة فريق "مرسيدس" الذي نجح سائقوه في الفوز بسباق "جائزة طيران الاتحاد للطيران" في النسخ الستة الماضية.

وفي أبرز نتائج السباق، حل السائق الثاني في فريق "ريد بُل" التايلاندي إليكسندر ألبون في المركز الرابع، حيث حاول جاهداً الاقتراب من هاملتون في اللفات الأخيرة، إلا أنه لم يتمكن من تجاوزه، ولينهي سائقي فريق "ماكلارين" البريطاني لاندو نوريس، والإسباني كارلوس ساينز في المركزين الخامس والسادس، اللذين كانا كفيلين في إهداء الفريق حسم المركز الثالث في بطولة العالم للصانعين خلف فريق "مرسيدس" المتوج هذا الموسم باللقب السابع على التوالي، و"ريد بُل" الذي انهى الموسم بالمركز الثاني.

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