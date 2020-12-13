شكرا لقرائتكم مركز التحكيم والتسوية يحسم مصير إلغاء لائحة نادى الزمالك الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم مركز التحكيم والتسوية ، مصير إلغاء لائحة نادي الزمالك ، حيث يعقد بعد غد الثلاثاء أولي جلسات الاستئناف علي الحكم الصادر من المركز بإلغاء لائحة النادي الأبيض التى تم اعتمادها فى عام 2019 ، وذلك بعد الطعن المقدم من اللجنة الأولمبية المصرية ومتضامن معه نادي الزمالك علي حكم المركز بإلغاء لائحة القلعة البيضاء .

وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى حكما ببطلان لائحة نادى الزمالك التى تم اعتمادها فى عام 2019 وما ترتب عليها من آثار، فى الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، حيث كان ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق أقام الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم يوم 28 أكتوبر الماضي .

وجاءت حيثيات حكم بطلان لائحة الزمالك فى الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى..

أولا : قبول التدخل الهجومى من النادى المحتكم ضده شكلا وفى الموضوع بالرفض وإلزامه بمصروفات التدخل الهجومى وأتعاب المحكمين.

ثانيا : رفض الدفع المبدى من النادى المتدخل هجوميا بعدم اختصاص مركز التسوية والتحكيم المصرى.

ثالثا: رفض الدفع المبدى من النادى المتدخل هجوميا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.

رابعا: إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار.

خامسا: إلزام اللجنة الأولمبية المحتكم ضدها والنادى المتدخل هجوميا بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين فى الدعوى الأصلية مناصفة.