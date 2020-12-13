كل حاجة هتتحل.. لجنة الزمالك توجه رسالة هامة لجماهير النادى

واصل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب النادى استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر أقامتها الخميس المقبل فى اطار منافسات الأسبوع الثانى من بطولة الدورى العام موسم 2021.

واكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أن الكابتن طارق يحيى أبن من أبناء النادى، وهو فى النهاية محال للشئون القانونية بعد إجالته للتحقيق.

وأضاف إبراهيم، ان كل الأمور فى نادى الزمالك سيتم حلها سريعا، من أجل الحفاظ على الأستقرار داخل النادى. حسبما نشر موقع "الجمهورية أون لاين".

وكان الزمالك قد حقق أول انتصار له فى بطولة الدورى العام على نظيره المقاولون العرب فى أفتتاح مسابقة الدورى بثنائية نظيفة.