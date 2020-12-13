محمد حمدى زكى صانع ألعاب ذئاب الجبل يحتفل بعيد ميلاده الـ 29

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الأحد، محمد حمدى زكى صانع ألعاب المقاولون العرب حالياً والأهلى سابقاً، بعيد ميلاده رقم 29، حيث ولد لاعب ذئاب الجبل فى 13 ديسمبر عام 1991، وبدأ مسيرته الكروية فى نادى الاتحاد السكندرى، خلال موسم 2010/2011، وبعدما بزغ نجمه مع زعيم الثغر، جذب حمدى زكى أنظار مسئولى القلعة الحمراء ليقوموا بضمه إلى صفوف النادى الأهلى فى موسم 2014/2015، وبسبب حالة عدم الاستقرار الفنى فى تلك الفترة انتقل محمد حمدى زكى إلى فريق سموحة ليتوهج مجدداً مع الفريق السكندرى، قبل الالتحاق بنادى إنبى ثم سموحة ومن بعدهم الإسماعيلى، قبل أن يرحل عن الدراويش قبل انطلاق الموسم الجارى لينضم إلى المقاولون العرب حاملاً طموح المشاركة الأفريقية فى كأس الكونفدرالية.

ومع الاتحاد السكندرى شارك حمدى زكى فى 76 مباراة سجل خلالهم 15 هدفاً وصنع 7 أخرين، فيما شارك مع سموحة فى 67 مباراة سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع 10 أهداف، ومع إنبى شارك فى 11 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف، بينم خاض 20 مباراة مع الإسماعيلى صنع خلالهم هدفين، قبل أن يلتحق بالمقاولون العرب مع بداية الموسم الجارى.

وضم المقاولون العرب 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: أحمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبد العزيز ، باسم على، وأحمد مجدى.