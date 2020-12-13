شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل موسيمانى وإيهاب جلال مع الاهلى والمقاصة قبل صدام الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم الاحد لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع فريق الاهلى بنظيره مصر المقاصة على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 .

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحاً بالثلاثية التاريخية للموسم الماضي بعدما توّج بالدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك ثم كأس مصر .

ويرغب الأهلي في تحقيق بداية قوية في مباراة المقاصة الليلة وحصد النقاط الثلاثة وأن كان هذا سيكون صعباً في ظل المنافسة الشرسة والمتوقعة من جانب الفريق الفيومي الذي دائماً ما يُقدّم مباريات كبيرة وقوية أمام الأهلي تحت قيادة مدربه المُخضرم إيهاب جلال وفي ظل إمتلاك المقاصة عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات الطويلة والقدرات الفنية العالية.

تعاقد الأهلي في 2 أكتوبر الماضي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني (56 سنة) لقيادة الفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر ولعب معه الفريق 10 مباريات في كل المسابقات فاز في 9 منها وتعادل في لقاء وحيد مع بيراميدز في الدوري.

عاد إيهاب جلال(53 سنة) لتولى المهمة في مصر المقاصة أواخر نوفمبر الماضي بعد أن سبق له قيادة الفريق مرتين ولعب معه 124 مباراة منها 11 في الموسم الماضي.