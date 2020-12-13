مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي

يتجه ليفربول إلى ملعب كرافن كوتيدج لمواجهة فولهام اليوم الأحد، في إطار الأسبوع الـ12 من أحداث الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم عبر قناة بي ان سبورت HD1 بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

وستكون بداية انطلاق البث المباشر لمباراة ليفربول ضد فولهام اليوم الأحد 13-12-2020 عند الساعة 7:30 بتوقيت السعودية ، 6:30 بتوقيت مصر 8:30 بتوقيت الإمارات.

يحتل ليفربول المرتبة الثانية بشكل مريح في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 24 نقطة، متساوياً بنفس النقاط مع توتنهام المتصدر بفارق الأهداف، ويتطلع الريدز إلى تحسين نتائجه خارج أرضه، بتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط التي تمكنه من تعزيز موقعه في قمة جدول الترتيب.

وجد ليفربول معاناة كبيرة هذا الموسم عندما يلعب خارج

أرضه، حيث لم يفز الفريق في أربع مباريات متتالية خارج ملعبه في الدوري الممتاز، منذ فوزهم 2-0 على تشيلسي في سبتمبر الماضي، ثم أعقب ذلك الهزيمة الكارثية بنتيجة 7-2 أمام أستون فيلا، تلاه التعادلات مع إيفرتون ومان سيتي وبرايتون، وفي حال استمر في عدم الفوز خارج آنفيلد سوف تؤثر عليه وعلى طموحاته ومستقبله في الحفاظ على لقب الدوري هذا الموسم.

وجميع الانتصارات التي حققها ليفربول كانت في آنفيلد هذا الموسم، باستثناء واحدة فقط، بما في ذلك الفوز في الجولتين الماضيتين، على ليستر سيتي 3-0 وعلى وولفرهامبتون 4-0، ويأمل في إنهاء مسألة اللا فوز خارج الديار عندما يواجه

فولهام هذا المساء.

مصدر قلق ليفربول الوحيد هذا الموسم هو الإصابات، لا يزال عدد من اللاعبين الأساسيين خارج التشكيلة الأساسية، وهذا مصدر قلق كبير للجماهير أيضاً، لكن يورغن كلوب يقوم بعمل جيد في تناوب الفريق والتأكد من أنه يلعب بأفضل 11 لاعب وتجهيزهم بأحسن طريقة ممكنة للمباريات للتغلب على خصومه.

في المقابل، يحتل فولهام العائد حديثاً إلى الدوري الممتاز بعد هبوطه في الموسم قبل الماضي، المركز السابع برصيد السابع عشر برصيد 7 نقاط، وقد خسر الفريق 2-0 من مانشستر سيتي في الجولة الماضية، والتي جاءت بعد فوزه على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، ويسعى إلى استغلال عامل الأرض والتغلب على بطل الدوري، وهذا يتطلب من الفريق أن يلعب بتركيز عالي لكي يحققوا نتيجة طيبة.