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بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم 12/13/2020 الدوري الأنجليزي

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يلتقي فريق مساء اليوم الأحد مع خصمه فريق فولهام في إطار منافسات بطولة الممتاز.

وتُقام المباراة في ملعب كرافين كوتاج معقل فولهام وذلك في الجولة الثانية عشر.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني بـ24 نقطة بالتساوي مع

توتنهام المتصدر ولكن بفارق الأهداف.

أما فولهام فيتواجد في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة ليفربول وفولهام

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة

والنصف بتوقيت .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام

تُذاع المباراة عبر قنوات bein sports hd1، hd2، 4k.

 

 

 

 

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