يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الأهلي ومصر للمقاصة بث مباشر | اون لاين مباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة بث مباشر | كورة ستار

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة قائمة لاعبيه لمباراة الأهلي المقرر خوضها غدًا الأحد في الدوري المصري الممتاز.
الأهلي يستعد لمواجهة المقاصة في السابعة والنصف مساء غد الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة الأكبر على المستوى المحلي.
تضم قائمة المقاصة 24 لاعبًا استعدادًا لمباراة الأهلي، ويدخل الفريق معسكرا مغلقامساء اليوم بأحد فنادق القاهرة.
وشهدت قائمة مصر للمقاصة تواجد ثلاثي فريق الشباب زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ.
قائمة مصر المقاصة لمباراة الأهلي
محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقيوأحمد صبيحة وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وعلي محمد علي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وباولن فوافي وعبد الله مجدي ومروان حمدي بجانب ثلاثي الشباب زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ مواليد 2000.