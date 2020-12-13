يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الأهلي ومصر للمقاصة بث مباشر | اون لاين مباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة بث مباشر | كورة ستار

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة قائمة لاعبيه لمباراة الأهلي المقرر خوضها غدًا الأحد في الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يستعد لمواجهة المقاصة في السابعة والنصف مساء غد الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة الأكبر على المستوى المحلي.

تضم قائمة المقاصة 24 لاعبًا استعدادًا لمباراة الأهلي، ويدخل الفريق معسكرا مغلقا

مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة.

وشهدت قائمة مصر للمقاصة تواجد ثلاثي فريق الشباب زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ.

قائمة مصر المقاصة لمباراة الأهلي

محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي

وأحمد صبيحة وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وعلي محمد علي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وباولن فوافي وعبد الله مجدي ومروان حمدي بجانب ثلاثي الشباب زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ مواليد 2000.