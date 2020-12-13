رابط مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر .. يلا شوت

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقررة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي أمام منافسه مصر المقاصة على أرضية استاد الأهلي وي السلام ضمن مواجهات الجولة الافتتاحية من المسابقة المحلية.

حكم مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم

يتولى إبراهيم نور الدين إدارة المباراة كحكم ساحة، وشريف عبد الله حكم مساعد وأحمد نوفل حكم مساعد ثاني.

وحسين إسماعيل سيكون الحكم الرابع، ومحمود دسوقي حكم فيديو وعاطف حسين

مساعد حكم فيديو.

يذكر، أن الأهلي هو حامل لقب بطولة الدوري المصري عن الموسم الماضي بعد تحقيقه لها للمرة الـ42 في تاريخه.