إقالة لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند .. رسميًا

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن إقالة السويسري لوسيان فافر، المدير الفني لأسود الفيستيفال.

كان بوروسيا دورتموند تعرض لهزيمة قاسية أمس السبت، بخماسية مقابل هدف، أمس السبت، ضمن الجولة الـحادية عشر من الدوري الألماني، على أرضه بملعب

سيجنال إيدونا بارك

تعتبر تلك الهزيمة الأولى لدورتموند على أرضه ووسط جمهوره منذ عام 2009.

كانت تقارير صحفية ألمانية أكدت أن مجلس إدارة نادي بوروسيا دورتموند اتخذ

قرارًا مفاجئًا بإقالة السويسري لوسيان فافر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وبالرغم من امتلاك فافر تحت قيادة مجموعة متميزة من اللاعبين إلا أنه خسر في 4 مباريات بالدوري حتى الآن من أصل 11 مباراة خاضها، وتعادل في مباراة وحيدة حقق الفوز في 6 مواجهات.