الأهلي VS مصر المقاصة.. مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مصر للمقاصة مساء اليوم الأحد في افتتاح حملة الدفاع عن لقب الدوري للمرة السادسة على التوالي والمرة الـ43 في تاريخه.

يقود المقاصة إيهاب جلال الذي عاد من جديد بعد أن كان قد

رحل بنهاية الموسم الماضي.هذه هي المرة الـ12 تلتي التقي فيها إيهاب جلال مع الأهلي حيث فاز مرة واحدة وخسر 8 مرات وتعادل الطرفان في مباراتين.ويبحث الأهلي عن بداية قوية في مسيرته مع الدوري بعد أن كان قد حقق الثلاثية في الموسم الماضي.يقود الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الذي يتطلع لمزيد من البطولات مع الفريق.