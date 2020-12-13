دورتموند يقيل مدربه فافر بعد الهزيمة المذلة أمام شتوتجارت

قال بوروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني إنه أقال المدرب لوسيان فافر اليوم الأحد بعد الخسارة المذلة 5-1 أمام ضيفه شتوتجارت الوافد الجديد أمس السبت.

وأضاف هان يواخيم فاتسكه رئيس دورتموند في بيان “نحن ممتنون للوسيان فافر تجاه العمل الذي قام به على مدار آخر عامين ونصف العام حيث قاد الفريق للمركز الثاني في الدوري مرتين. لوسيان فافر فوق أي شكوك كمحترف وإنسان”.

وتولى فافر، الذي سبق له تدريب هيرتا برلين وبوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني، المسؤولية قبل عامين.

لكن دورتموند فشل في منافسة بايرن على اللقب المحلي وكان عقد فافر سينتهي في الصيف المقبل.

وفشل دورتموند في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات في الدوري وتراجع إلى المركز الخامس لكن الفريق تأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وقال دورتموند إن إيدن ترزيتش المدرب المساعد سيتولى المسؤولية حتى نهاية الموسم الحالي.

وأضاف مايكل تسورك المدير الرياضي لدورتموند “إنها خطوة صعبة جدًا. لكننا نؤمن أنه كان يجب علينا التدخل بسبب الأوضاع السلبية مؤخرًا”.