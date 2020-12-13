دوري ابطال اوروبا: أرقام وحقائق قبل قرعة دور الـ16

في ما يلي بعض الأرقام والحقائق للأندية الـ16 المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل سحب القرعة الإثنين في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد القاري للعبة.

بايرن ميونخ الألماني: تصدّر مجموعته قبل جولتين على نهاية الدور الأول، لكن تشكيلة المدرب هانز فليك لم تصل بعد إلى هيمنة الموسم الماضي، بعدما حل بديلًا للكرواتي المقال نيكو كوفاتش وسيطر محليًا وقاريًا.

بوروسيا دورتموند الألماني: فاز ثلاث مرات تواليًا بعد دعسة ناقصة في البداية. يعوّل مدربه السويسري لوسيان فافر القادم في 2018 على ترسانة من اللاعبين الشبان الموهوبين.

لايبزج الألماني: قاده المدرب الشاب يوليان ناجلسمان إبن الثالثة والثلاثين إلى نصف نهائي النسخة الأخيرة في انجاز لافت. أنتظر حتى الرمق الأخير ليتأهل على حساب مانشستر يونايتد الإنجيلزي باربعة انتصارات وخسارتين.

بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني: قدّم وصيف 1977 لعبا ديناميا بإشراف المدرب ماركو روزه الذي لعب تحت إدارة كلوب في ماينتس الألماني. خسر آخر مباراتين وتأهل بشق النفس في مجموعة ضمت ريال مدريد وإنتر الإيطالي.

ريال مدريد الإسباني: أعاد حامل اللقب 13 مرة (رقم قياسي) مدربه زين الدين زيدان بعد تخليه عن منصبه في 2018. ودّع الموسم الماضي في دور الـ16، لكنه بدأ يحقق الانتصارات المتتالية بعد فترة سلبية هدّدت بقاء بطل العالم السابق في منصبه.

برشلونة الإسباني: لم تكن خمسة انتصارات كافية لصدارة مجموعته. تحتاج ماكينة الكاتالوني الى ضخ زيوت إضافية إذا أراد إحراز لقبه السادس والأول منذ 2015.

أتلتيكو مدريد الإسباني: بعد تسع سنوات ونحو 500 مباراة، ينوي المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني تكرار انجاز الموسم الماضي، عندما أقصى ليفربول حامل اللقب في دور الـ16، لكنه ودّع في ربع النهائي.

إشبيلية الإسباني: ضمن تأهله قبل جولتين على نهاية الدور الأول. أظهر لاعبو المدرب جولن لوبيتيجي تصميمًا كبيرًا، برغم بدياتهم المتواضعة في الدوري المحلي.

يوفنتوس الإيطالي: ساعد مدربه الجديد آندريا بيرلو نادييه السابقين ميلان ويوفنتوس على احراز ستة القاب واثنين في دوري الابطال، عندما كان صانع العاب مميزًا، برز المهاجم الإسباني ألفارو موراتا هذا الموسم بعد عودته إلى تورينو، وهو صاحب الهدف الوحيد يوفنتوس في نهائي 2015 ضد برشلونة (1-3).

أتالانتا الإيطالي: تأهل للمرة الثانية الى الادوار الإقصائية، بعد بلوغه ربع النهائي الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه. انتصارات الثلاثة في دور المجموعات جاءت كلها خارج ارضه.

لاتسيو الإيطالي: في 2016، إستلم تدريبه إبن النادي سيموني إنزاجي في أول مهمة له. قاده إلى ثلاثة القاب كؤوس محلية، بلغ دور المجموعات تحت إشرافه للمرة الأولى منذ 2008 والأدوار الإقصائية منذ 2000.

ليفربول الإنجليزي: يبحث عن لقبه السابع والثاني مع مدربه يورجن كلوب الذي أوصله إلى دور الـ16 برغم الإصابات. تألق في صفوفه في الاونة الاخيرة الوافد الجديد البرتغالي ديوجو جوتا.

مانشستر سيتي الإنجليزي: في موسمه الحادي عشر كمدرب لفريق أول، أحرز المدرب الإسباني بيب جوارديولا ثمانية ألقاب، لكن تتويجه الأخير في دوري الأبطال يعود إلى العام 2011 مع برشلونة. أحرز سيتي صدارة مجموعته للعام الرابع تواليًا، ضمن التأهل قبل جولتين ولم تهتز شباكه سوى مرة في ست مباريات.

تشيلسي الإنجليزي: بقي 355 دقيقة دون ان تهتز شباكه مطلع دور المجموعات. احرز فرانك لامبارد لقبي دوري الأبطال ويوروبا ليج كلاعب وسط مع تشلسي. بعد وصوله إلى مقاعد التدريب في 2019، يحلم إبن الثانية والأربعين بلقب ثان لنادي غرب لندن بعد 2012، مع التدعيمات الجديدة على غرار الألمانيين كاي هافيرتس وتيمو فيرنر والمغربي حكيم زياش.

باريس سان جيرمان الفرنسي: خسر مرتين في أول ثلاث مباريات، لكن البرازيلي نيمار أنقذه محققًا ثلاثة انتصارات متتالية، ليتصدر مجموعة قوية ضمت لايبزج ومانشستر يونايتد.

بورتو البرتغالي: حقق ثلاثة انتصارات متتالية بعد خسارة افتتاحية ضد مانشستر سيتي. لم تهتز شباك دفاعه الصلب في اربع مباريات تواليًا. يدين المدرب ولاعبه السابق سيرجيو كونسيساو بتأهله إلى اللاعبين سيرجيو أوليفيرا والكولومبي ماتيوس أوريبي، بالإضافة إلى المكسيكي خيسوس كورونا والبرازيلي أوتافيو.