شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهاجم فاروق جعفر وعبدالحليم.. ويرد على «ميدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، هجوما حادا على عبدالحليم على مدير الكرة بالفريق الأبيض، بعد فوز الزمالك على المقاولون العرب بنتيجة (2-0) في الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى عبر مقطع فيديو حذفه بعد نشره بصفحته الرسمية، إن عبدالحليم تعرض للطرد من غرف ملابس الفريق الأبيض من اللاعبين، بعد أن حاول توبيخهم عقب الهزيمة أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس مصر.

وأضاف: «عبدالحليم سبق أن رفض منصب مدير الكرة في عهدي، وهناك شخص آخر رفض العمل مدربا عاما مع مدير فني أجنبي وقال لي إنه مدير فني وليس مدرب عام».

وتابع مرتضى: «هناك شخص خرج على تويتر (إشارة إلى أحمد حسام ميدو) وتساءل من هو أمير مرتضى الذي بنى فريق الزمالك الحالي مع مجلس الإدارة واتهم أمير بأنه يستأجر لجان إلكترونية، لن أرد عليك وسنتقابل قريبا».

وأشار إلى أن اللجنة المؤقتة أصدرت بيانا بداعي وجود مخالفات رغم أنها ليست لجنة تفتيش، موضحا أن البيان المالي الذي يشرح وضع الزمالك ماليا غير سليم بالمرة ويحمل مغالطات، كما أن اللجنة أصبحت مدانة بعد أن تقاعست عن جمع قيمة إيجار المحلات.

وأكد أن وزير الرياضة يتواصل لتشكيل لجان بنفسه متجاهلا التدخل الحكومي، كما أبدى دهشته من تصرفات فاروق جعفر، رئيس لجنة الكرة الذي قبل العمل مع اللجنة المؤقتة ولم يرفض ما حدث مع رئيس الزمالك المنتخب.

كما أن مدحت العدل وهاني شاكر ذهبا لوزير الرياضة لإقناعه بإجراء انتخابات مبكرة بدلا من المطالبة بعودة المجلس المنتخب.

وقال مرتضى إن رموز الزمالك يضربونه بخناجر مسمومة ويبحثون عن مصالحهم الشخصية، موضحا أنه لا يوجد أحد يساند المجلس الشرعي والمنتخب.