شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لعبدالله جمعة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، غدا الإثنين، من أجل الاطمئنان على حالته، ولتحديد استمرار بروتوكول العلاج الذي يتبعه اللاعب واستمرار العزل المنزلى في حالة ايجابية المسحة، أو ظهور النتائج بسلبية العينة فيعود للفريق مثلما حدث مع يوسف اوباما ومحمود حمدى الونش.

ويغيب عبدالله جمعة عن فريق الزمالك قبل مباراة نهائي دورى ابطال افريقيا بيومين وحتى الأن بسبب اصابته بفيروس كورونا.