شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك: نحترم مبادرة نبذ التعصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن الفترة القادمة ستشهد تقارب وجهات النظر مع الجميع مشددا على احترام جميع المنافسين .

وأوضح سالم أنه يرحب بالمشاركة في أي مبادرة، مشددا على احترامه لمبادرة نبذ التعصب حاليا برعاية وزارة الشباب والرياضة.

وتولى عصام سالم، رئاسة المنظومة الإعلامية بنادى الزمالك في التعديلات الجديدة التي اقرتها اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك.