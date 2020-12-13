شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إبراهيم: تولينا المسؤولية في الزمالك وفقا للائحة.. وأشكر اللاعبين على جهدهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك أن اللجنة جاءت وفقًا للائحة النادي رقم ١٥، وذلك لإدارة النادي في الفترة القادمة.

وأكد إبراهيم أن اللجنة قامت بتشكيل بعض اللجان ومن بينها اللجنة التنفيذية، ولجنة الحكماء. وأضاف: «قررنا من اليوم الأول توفير كافة متطلبات فريق الكرة والحفاظ على قوامه الأساسي وأتقدم بالشكر لأيمن يونس وأشرف قاسم وعبدالحليم على علي وقوفهم، بجانب الفريق في هذه المرحلة».

وتابع: «أشكر اللاعبين على الخروج من الكبوة سريعا وظهورهم بآداء جيد وتحقيق الفوز أمس على المقاولون العرب في افتتاحية مباريات الدوري الممتاز».

وعن الموقف المالي للنادي أكد إبراهيم أن اللجنة تفكر في الاستعانة بصرح مالي لدعم النادي، وتحاول ترتيب الأمور الفترة القادمة.

وطالب نائب رئيس اللجنة جميع أبناء النادي وجماهير القلعة البيضاء بدعم الزمالك معنويا في هذه الفترة ومساندته مشددا على أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من الجميع.

واختتم المستشار هشام إبراهيم تصريحاته مؤكداً أن اللجنة ستعمل بكل قوة وجهد حتى تسليم مهمتها بالنادي، وأن الجميع داخل النادي حاليا يسعى فقط لإعلاء المصلحة العامة للزمالك .