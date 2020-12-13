شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: لاتوجد أزمة مالية في الزمالك.. وأسعى لتأسيس شركة كرة للنادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بالزمالك، أهمية الفوز الذي حققه الفريق في مواجهة المقاولون العرب، أمس السبت، في ضربة البداية بمسابقة الدوري.

وقال أيمن يونس في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت»: «الفوز كان ضروريا خصوصا أن المقاولون كان قد تمكن من تحقيق الفوز على الزمالك، كما تواجد في المربع الذهبي».

وأضاف «الفوز على المقاولون العرب سوف يزيد من دوافع الفريق قبل مواجهة بيراميدز في الجولة المقبلة بالدوري».

وتابع أيمن يونس «لا توجد أزمة مادية في الزمالك بالوقت الحالي، وعندما نتواصل مع برزنتيشن للحصول على المستحقات المتأخرة نجد تعاونا كبيرا».

وزاد «نسعى لدعم اللاعبين نفسيا ومعنويا ومنحهم الثقة للمستقبل، وأرى أن الزمالك يفتقد بشدة لجمهوره في هذا التوقيت».

واختتم أيمن يونس «لدينا تحديات كثيرة بالوقت الحالي، ونسعى لترتيب نفسنا بشكل أكثر احترافية، وأتمنى خلال الفترة المقبلة بتأسيس شركة كرة لنادي الزمالك».