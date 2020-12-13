شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة ليبية لمباراة المقاولون والنجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عين الاتحاد الأفريقي طاقم تحكيم من ليبيا بقيادة عبدالرزاق أحمد لإدارة مباراة ذهاب دور الـ32 الأول من كأس الكونفيدرالية بين المقاولون العرب وضيفه النجم الساحلي التونسي المقررة يوم 22 من الشهر الجاري.

وسيكون في مساعدة عبدالرزاق أحمد كل من عطية عيسى وصالح الشوقي أما الحكم الرابع فهو عبدالواحد هورايويده.

وتجدر الإشارة إلى أن النجم الساحلي سيتحول يوم الأحد القادم 20 إلى مصر في رحلة عادية سيكون على متنها أيضا الترجي الرياضي التونسي الذي سيواجه أهلي بنغازي لحساب ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.